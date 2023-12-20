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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة أوراق المتهمين بإنهاء حياة سائق توك توك في البحيرة للمفتي

محكمة دمنهور
محكمة دمنهور

قررت محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، الدائرة التاسعة، إحالة أوراق المتهمين محمود. ف. ك. هـ، وكريم أ. ع، إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في توقيع عقوبة الإعدام عليهما.

 

كما حددت هيئة المحكمة جلسة الرابع من يناير المقبل للنطق بالحكم عليهما وعلى المتهم الثالث في القضية المدعو محمد م. أ، وجميعهم محبوسين، ويقيمون بمركز أبو المطامير، والمتهمين بقتل فتحي معاوية، وسرقة دراجته البخارية "توك توك".

صدر الحكم برئاسة المستشار أشرف عبد الحفيظ عياد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب حشمت الشنواني، وفخر الدين عبد التواب الدراجلي، وهيثم رضا عبد السلام أبو سيف، وسكرتارية خالد يوسف.


وفي وقت سابق، أحالت نيابات وسط دمنهور الكلية، بإشراف المستشار محمد حلمي، المحامي العام الأول لنيابات وسط دمنهور، أوراق القضية المقيدة برقم 914 لسنة 2023 جنايات كلي وسط دمنهور إلى محكمة الجنايات.

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ووجهت جهات التحقيق إلي المتهمين الأول الثاني بقتل الطفل فتحي معاوية فتحي عبد الرحمن عطا، مع سبق الإصرار والترصد، وقيامهما بالاتفاق معه على توصيلهم لإحدى القرى، وفطنوا لخلو المكان من المارة، أمسك المتهم الأول برقبة المجني عليه ضاغطا عليها بإحدى يديه، ثم حمله المتهمان سويا وألقيا بجثته فى ترعة ناصر، لإتمام جريمتهما، وتنبها إلي أنه مازال على قيد الحياة فقاما بإلقاء الحجارة نحوه حتى تيقنا من غرقه، قاصدين بذلك قتله.

 

وقالت جهات التحقيق إن الجناية المذكورة اقترنت بجنحة أخرى وهي سرقة توك توك، مملوك للمدعو معاوية فتحي عبد الرحمن، والذى كان يقوده نجله المجني عليه المدعو فتحي، كما حازا حجارة تم استخدامها فى ارتكاب الجريمة دون مبرر من ضرورة مهنية أو حرفية. 

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