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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دون حدوث إصابات.. السيطرة على حريق جراج سيارات بالبحيرة "صور"

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق داخل جراج بالبحيرة

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق جراج سيارات خلف النادي الإجتماعى أمام مستشفى دار الأمومة بمدينة دمنهور بالبحيرة ، بعدما دفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء لمكان الحريق وتمت السيطرة عليه وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

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السيطرة على حريق داخل جراج بالبحيرة
السيطرة على حريق داخل جراج بالبحيرة
السيطرة على حريق داخل جراج بالبحيرة

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الأهالى، يفيد بنشوب حريق جراج فى خلف النادى الإجتماعى بدمنهور، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بسيارتين إطفاء لمكان الحريق،

و على الفور فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه وإخماد بدون إصابات، و تم تحرير محضر بالواقعة .

 

البحيرة السيطرة على حريق سيارات الإطفاء دمنهور بالبحيرة رجال الحماية المدنية فرض كردون أمني عمليات شرطة النجدة

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