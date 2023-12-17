دون حدوث إصابات.. السيطرة على حريق جراج سيارات بالبحيرة "صور"

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق جراج سيارات خلف النادي الإجتماعى أمام مستشفى دار الأمومة بمدينة دمنهور بالبحيرة ، بعدما دفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء لمكان الحريق وتمت السيطرة عليه وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

السيطرة على حريق داخل جراج بالبحيرة

السيطرة على حريق داخل جراج بالبحيرة

السيطرة على حريق داخل جراج بالبحيرة

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الأهالى، يفيد بنشوب حريق جراج فى خلف النادى الإجتماعى بدمنهور، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بسيارتين إطفاء لمكان الحريق،

و على الفور فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه وإخماد بدون إصابات، و تم تحرير محضر بالواقعة .