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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قبل الإفراج الجمركي|تموين البحيرة: ضبط 891 طن تقاوي بطاطس تحت الحجر الزراعي

تموين البحيرة
تموين البحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

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رفع 512 حالة إشغال طريق متنوع بالبحيرة

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تموين البحيرة: ضبط 200 قرص جبنة رومى مجهول المصدر

حيث قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، بتنفيذ حملات تموينية بمركزى إيتاى البارود وكوم حمادة أسفرت عن ضبط محطتين للحاصلات الزراعية قام أصحابها بالتصرف فى 891 طن تقاوي بطاطس تحت الحجر الزراعي قبل صدور الإفراج الجمركي الخاص بها وذلك بإعادة بيعها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها  للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

البحيرة تكثيف الحملات التموينية تقاوى بطاطس تموين البحيرة حاصلات الزراعية حملات تموينيه نائب محافظ البحيرة مديرية التموين والتجارة

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