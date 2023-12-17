رفع 512 حالة إشغال طريق متنوع بالبحيرة

واصلت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة تنفيذ حملات موسعة من جانب أجهزتها التنفيذية، لرفع الإشغالات وإزالة كافة التعديات من حرم الطريق العام ، أسفرت عن رفع ٢٥١ حالة اشغال طريق مخالف بنطاق عدة مناطق بدمنهور.

وفي ذات الشأن قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود برفع ٢١٩حالة إشغال متنوعه ما بين ثابت ومتحرك بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين.

وفى سياق متصل قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص برفع ٣٠ حالة إشغال مخالف وتحرير ١٨ محضر ، كما تمكنت الحملات بمركز ومدينة رشيد من ضبط ١٢ حالة إشغال مخالف.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات من الشوارع للإرتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية، وإزالة أي تعديات على الأرصفة، للحفاظ على حرم الطريق العام وتيسير حركة المرور، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة.