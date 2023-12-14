رفع 383 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق 4 مراكز في البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على ضرورة المتابعة المستمرة واستمرار تشكيل الحملات لإزالة جميع الإشغالات على مدار اليوم، ورصد أى مخالفات فور رصدها، وعدم السماح بالتعدي على حرم الطريق العام، وذلك تيسيراً للحركة المرورية.

هذا وقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر دمنهور بتنفيذ حملات مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق، أسفرت عن رفع 265 حالة إشغال بنطاق عدة مناطق “الشاذلى - جلال قريطم - عرابى - المعهد الدينى - التيار العالى - الروضة - النافورة”.

في السياق ذاته، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون بحملة مماثلة، أسفرت عن رفع 63 حالة إشغال طريق مخالف، وبرشيد 25 حالة و30 حالة إشغال طريق مخالف بأبوحمص، كما تم تحرير 13 محضر إشغال.

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف تلك الحملات بحميع مدن ومراكز المحافظة لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.