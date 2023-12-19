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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 9 عمال في انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي بالبحيرة

حادث إنقلاب بالبحيرة
حادث إنقلاب بالبحيرة

أصيب صباح اليوم الثلاثاء 9 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب أتوبيس محمل بالعمالة الزراعية على الطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

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وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس محمل بالعمالة الزراعية، على طريق ماستر اتجاه الصحراوي، مما نتج عنه إصابة 9 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

مصابو حادث انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي 

أسفر الحادث عن إصابة كل من: م.أ، 21 عاما، أ.م، 29 عاما، أ.ب، 30 عاما، ع.ت، 45 عاما، ع.أ، 49 عاما، م.ع، 25 عاما، أ.م، 27 عاما، ج.ن، 23 عاما، م.ح، 28 عاما، وجميعهم مصابون بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، ومقيمون مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي من خلال عدد من سيارات الإسعاف التي انتقلت إلى مكان الحادث، لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

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