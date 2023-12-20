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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 661 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق 3 مراكز بالبحيرة

إزالة الإشغالات بالبحيرة
إزالة الإشغالات بالبحيرة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور ، بحملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق أسفرت عن رفع ٦٠٣ حالة بدمنهور .

كما نفذت الوحده المحليه لمركز أبو حمص بحملة مكبره بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية والأسواق  أسفرت عن رفع ٣٣ حالة إشغال طريق وتحرير ١٦ محضر اشغال طريق مخالف.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد برفع ٢٥ حالة اشغال.

ووجهت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، بضرورة المتابعة المستمرة واستمرار تشكيل الحملات لإزالة كافة الإشغالات علي مدار اليوم ورصد أى مخالفات فور رصدها، وعدم السماح بالتعدي علي حرم الطريق العام، وذلك  تيسيراً للحركه المرورية.

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ذلك في إطار تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، لتحقيق الانضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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