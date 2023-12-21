نهال بلبع تقود حملة مكبرة لإزالة الاشغالات بإيتاي البارود في البحيرة

نظمت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، حملات ميدانية متنوعة لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية ورفع كافة الإشغالات لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام.

وقاد كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بإيتاى البارود رافقه خلالها شعبان بصيص رئيس مركز ومدينة إيتاى البارود وبالتعاون مع وحدة الإشغالات وشرطة المرافق أسفرت تلك الحملات عن رفع ١٠٤٠ حالة اشغال ثابت ومتحرك .

وأكد على ضرورة تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، لتحقيق الانضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين .