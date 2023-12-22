الكشف على 1435 مواطنا في قافلة طبية بالبحيرة

ظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية سيدى عقبة بالمحمودية يومي الأربعاء والخميس ٢٠و٢١ / ١٢ / ٢٠٢٣م ، وتم الكشف خلالها على ١٤٣٥ مواطنًا مجانا ، من خلال وجود ١١ عيادة طبية .

تنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة عيادتي الباطنة ٤٠٠ - عيادتي الأطفال ٣٧١ و الجراحة ١٥٦ و النساء ٦٥ و تنظيم الأسرة ١٠ و العظام ٢١٦ و الأسنان ٢٨ و الأنف والأذن ١٣٠ و الجلدية ٥٦

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

بأتي ذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيره بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية وتحت رعاية الأستاذ الدكتورهاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيره .