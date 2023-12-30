السكرتير العام المساعد بالبحيرة: جميع أجهزة المحافظة تعمل لتقديم خدمة أفضل للمواطن

التقي كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة بحضور اللواء عيسى عمار رئيس مركز ومدينة أبو المطامير، مع عدد 18 مواطنا ومواطنة ممن لديهم مطالب واحتياجات بمركز ومدينة أبو المطامير .

يأتي ذلك في اطار حرص الدولة المصرية على تلبية مطالب و احتياجات المواطنين و الاستماع لشكواهم والعمل على حلها، واستمرارا لعقد لقاءات للمواطنين من خلال إدارة خدمة المواطنين بكل وحدة محلية بهدف التيسير عليهم ورفع الأعباء عن كاهلهم.

وقام كل مواطن بعرض مشكلته واحتياجاته ووجه السكرتير العام المساعد بسرعة إيجاد حلول عاجلة لتلك الإحتياجات والمطالب وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

كما أكد أن جميع الأجهزة الخدمية والتنفيذية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها لتقديم خدمة أفضل للمواطن البحراوي والعمل علي إيجاد حلول فورية وسريعة لكافة المعوقات والمشاكل التي تواجه المواطنين في حياتهم اليومية.