عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السكرتير العام المساعد بالبحيرة: جميع أجهزة المحافظة تعمل لتقديم خدمة أفضل للمواطن

سكرتير عام المحافظة
سكرتير عام المحافظة بالبحيرة

التقي كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة بحضور اللواء عيسى عمار رئيس مركز ومدينة أبو المطامير، مع عدد 18 مواطنا ومواطنة ممن لديهم مطالب واحتياجات بمركز ومدينة أبو المطامير .

txt

على مساحة 51 فدانا.. افتتاح المرحلة الأولي بفرع كارفور بـ دمنهور

txt

ضبط مصنعين بدون ترخيص في حملة تموينية بالبحيرة

txt

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بإيتاي البارود في البحيرة

txt

إصابة 9 عمال في انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي بالبحيرة

يأتي ذلك في اطار حرص الدولة المصرية على تلبية مطالب و احتياجات المواطنين و الاستماع لشكواهم والعمل على حلها، واستمرارا لعقد لقاءات للمواطنين من خلال إدارة خدمة المواطنين بكل وحدة محلية بهدف التيسير عليهم ورفع الأعباء عن كاهلهم.

وقام كل مواطن بعرض مشكلته واحتياجاته ووجه السكرتير العام المساعد بسرعة إيجاد حلول عاجلة لتلك الإحتياجات والمطالب وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

كما أكد أن جميع الأجهزة الخدمية والتنفيذية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها لتقديم خدمة أفضل للمواطن البحراوي والعمل علي إيجاد حلول فورية وسريعة لكافة المعوقات والمشاكل التي تواجه المواطنين في حياتهم اليومية.

البحيرة حرص الدولة المصرية حملة مكبرة لإزالة الإشغالات رئيس مركز ومدينة خدمة المواطنين حرص الدولة السكرتير العام المساعد السكرتير العام احتياجات المواطنين ازالة الاشغالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه دفعة واحدة|تراجع أسعار الذهب بمحلات الصاغة..وهذا ثمن عيار 21 الآن

يا خسارة | نجم الزمالك خارج قائمة منتخب مصر في الأمم الافريقية

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 30-12-2023| تشتري ولا لأ؟

أنواع الإعاقات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

انخفاض البانية.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت فى الأسواق

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس السبت

23 لاعبا أساسيا.. فيتوريا يستقر على قائمة منتخب مصر

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

ترشيحاتنا

أعلى من مستوى الطلاب.. الأزهر يوزع درجات أسئلة الرياضيات للرابع الابتدائي

بأفضل سعر.. سيارة عائلية من تويوتا "أوتوماتيك" وبـ7 مقاعد

بالأسماء .. مدبولى يسلم عقود وحدات سكنية للمستحقين بأكتوبر الجديدة

بشرى لجميع العاملين بالقطاع الخاص|زيادة الحد الأدنى للأجور في 2024 خلال هذا الموعد

بعد تطبيق الزيادة.. تعرف على أسعار كروت الشحن عقب التحرك الأخير

3 غرف وصالة.. رئيس الوزراء يتفقد وحدات سكن لكل المصريين في أكتوبر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق.. عبير صبري تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بعد اختيارها ضمن أجمل 100 وجه.. 25 صورة للفنانة مى عمر تثير الجدل

سعرها خرافي .. أسورة عمرو دياب تثير ضجة على السوشيال ميديا.. شاهد

الست بتحلو بعد الطلاق| شيرين عبدالوهاب تثير الجدل بإطلالتها الجديدة.. شاهد

فيديو

خناقة الطيارة.. كيف ظهرت شيرين عبدالوهاب بعد طلاقها من حسام حبيب| فيديوجراف

تفاصيل مثيرة في حادثة تعرض منة فضالي للنصب| فيديو جراف

سر زواج ثراء جبيل فى أمريكا.. تفاصيل

إدمان وسرطان.. سر خطير عن إليسا في فيلم وثائقي حول حياتها| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ