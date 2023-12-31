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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة البحيرة تشارك في أعمال قافلة "بالوعى مصر تتغير للأفضل"

صحة البحيرة
صحة البحيرة

شاركت مديرية الصحة بالبحيرة فى فعاليات القافلة الخدمية «بالوعى مصر تتغير للأفضل " بمركز شباب الدلنجات ، والتى تم تنفيذها على مدار يومي الجمعة والسبت ٢٩و٣٠/ ١٢ / ٢٠٢٣م وتم الكشف خلالها على ١٦٥٣ مواطنًا مجانا ، من خلال وجود ٨ عيادات طبية  .

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وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات  المختلفة حيث سجلت العيادات ( عيادتي الباطنة ٤١٢ حالة - عيادة الأطفال ٢٦٤ حالة   - الجراحة  ٢٦٤ - النساء ١٨٤ - تنظيم الأسرة ٥٩  - العظام ٢٨٦   - الرمد ١٨٤ )

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم برامج الدعم والحماية لجميع مواطني جمهورية مصر العربية.

وتحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيره .

فى إطار التعاون الدائم والمستمر بين مديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الأستاذ الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيره،  ومديرية التضامن الإجتماعي بالبحيره بقيادة الدكتورة فايزه زايد وكيل وزارة التضامن الإجتماعي.

وفى لدعم سكان المناطق المطورة من خلال مبادرة حياه كريمة، من خلال اطلاق مبادرة «بالوعى مصر تتغير للأفضل .

البحيرة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بالوعي مصر تتغير للأفضل خدمة التثقيف الصحي عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكيل وزارة الصحة بالبحيرة

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