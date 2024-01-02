تموين البحيرة تضبط 100 كجم سكر مجهول المصدر

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، و مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية و سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة .

حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية ، أسفرت بمركز إيتاى البارود تم ضبط أحد محطات الوقود لتجميعها ١٠٠٠ لتر سولار بغرض البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وكمية من السلع الغذائية منتهية الصلاحية و ١٠٠ كيلو سكر مجهول المصدر .

كما تم تحرير ٣محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي ومحضر بيع سجائر مجهولة المصدر و٣ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة و٤ محاضر لبدالين تموينين لغلقهم المحال في أوقات العمل الرسمية.

وبحملة مماثلة بمركز الرحمانية تم ضبط ٥ مخابز بلدية مدعمة لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و ٥ مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و ٤ مخابز بلدية لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وكذا وزن وسعر وقطر الرغيف ومخبزين لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز ومخبزين لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين.

وفى مركز بدر تم ضبط ٥٠ عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية و كرتونة مبيدات زراعية مجهولة المصدر ،كما تم تحرير ٦ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة ومحضرين لإنتاج خبز ناقص الوزن ومحضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات

كما تمكنت إدارة تموين شبراخيت من ضبط مخبز بلدى لإنتاجه خبز ناقص الوزن و مخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و٥ مخابز بلدية مدعمه لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ومخبزين لعدم نظافة ادوات العجين ومخبز لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.