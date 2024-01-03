عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط سيارة نقل محملة بأسطوانات غاز لبيعها لأحد مصانع الطوب بالبحيرة

تموين البحيرة
تموين البحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

txt

مصادرة 17 مكبر صوت ورفع 2033 حالة إشغال بنطاق 4 مراكز بالبحيرة

حيث قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، بتنفيذ حملة تموينية بمركز كوم حمادة، أسفرت عن ضبط سيارة نقل محملة بعدد 97 أسطوانة غاز كبيرة زنة 25 كيلو قام أحد الأشخاص بتجميعهم بغير وجه حق وذلك لبيعها لإحدى مصانع الطوب، حيث تم إعداد كمين لها وتمكنت الحملة من ضبطها والتحفظ علي الكمية المضبوطة وتحرير المحضر اللازم  للعرض علي النيابة العامة.

ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها  للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

البحيرة اسطوانات الغاز الدكتورة نهال بلبع التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة تكثيف الحملات التموينية تكثيف الحملات تموين البحيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل الزيادة الجديدة.. موعد إخلاء وحدات الإيجار القديم وفسخ العقد رسميا

الحكومة أعلنتها رسميًا| مواعيد قطع الكهرباء في المحافظات بعد القرار الجديد

السيسي يبلغ وفدا أمريكيا رفض مصر التام تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير السكان

الدخان "ولع" محدش يشتري!| ماذا يحدث في سوق السجائر؟ وإلى أين تذهب الأسعار؟

600 جنيه خلال ساعات|تراجع سعر الذهب مجددا بعد قفزة استثنائية..وعيار 21 مفاجأة

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالأسواق

كهربا يوجه رسالة للاعب بيراميدز على إنستجرام.. شاهد

ترشيحاتنا

أستاذ دراسات إيرانية: سياسة الاغتيالات الإسرائيلية تستهدف استفزاز طهران

الرئيس الفلسطيني يوجه طلبا عاجلا لأمريكا بشأن الضفة الغربية

الطقس غدا| أمطار متوسطة على هذه المناطق وشبورة كثيفة بالطرق

أخر فرصة للحصول على شقة| "الإسكان" تمد التقديم لـ "سكن لكل المصريين".. عبر هذا الرابط

فيوتشر تفوز في قضيته ضد صالح شحادة بعد هروبه إلى سويسرا

ارتفاع هائل في أسعار النفط العالمية بسبب ليبيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة شتوية لافتة.. منة فضالي تستعرض جمالها| شاهد

قدمه الأخرى مهددة بالبتر.. نقيب فناني لبنان يكشف حالة فادي إبراهيم| خاص

دون مكياج.. هنا شيحة تثير الجدل بظهورها| شاهد

صراخ وارتجاف العجائز.. فلسطينية تحكي مأساة ما حدث في دارها بغزة.. فيديو

فيديو

هند عبد الحليم تعلن طلاقها بشكل مفاجئ عبر فيسبوك| فيديوجراف

حقيقة خلاف أسما إبراهيم مع أنغام.. الإعلامية تجيب بصراحة

لأول مرة.. منى الشاذلى تفتح خزائن أسرارها عن زواجها وطفولتها

مبالغ مالية ضخمة.. إعلامي يقدم فلوس بالملايين وسيارات فارهة للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ