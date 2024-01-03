مصادرة 17 مكبر صوت ورفع 2033 حالة إشغال بنطاق 4 مراكز بالبحيرة

قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية ، لخلق سيولة مرورية أمام المارة من المواطنين، أسفرت عن رفع ١٥١٤ حالة اشغال طريق ثابت ومتحرك بمركز إيتاى البارود بالشوارع الرئيسية والفرعية ومحيط المدارس.

كما نفذت الوحدة المحلية بمركز دمنهور حملة مكبرة بنطاق عدة مناطق ( الساعة ، عرابى ، الكورنيش ، افلاقة ، الشاذلى ، المضرب ، الجمهورية، الراهبات ) أسفرت عن مصادرة ١٧ مكبر صوت و رفع ٢٣٧ حالة اشغال وضبط ٢ خلاطة بناء.

وبمركز وادى النطرون ، تم رفع ١٨٣ حالة إشغال ثابت ومتحرك و٨٠ حالة إشغال طريق بمركز الدلنجات .

ووجهت نائب محافظ البحيرة بضرورة المتابعة المستمرة واستمرار تشكيل الحملات لإزالة كافة الإشغالات علي مدار اليوم ورصد أى مخالفات فور حدوثها، وعدم السماح بالتعدي علي حرم الطريق العام، وذلك تيسيراً للحركه المرورية.