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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتطوير الأداء.. وكيل الوزارة يكلف قيادات جديدة بتسيير أعمال قطاع الصحة بالبحيرة

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالبحيرة

أصدر الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة عدة قرارات بتكليف قيادات جديدة داخل قطاع الصحة بالبحيرة.

وكيل وزارة الصحة بالبحيرة 
وكيل وزارة الصحة بالبحيرة 
وكيل وزارة الصحة بالبحيرة 
وكيل وزارة الصحة بالبحيرة 
وكيل وزارة الصحة بالبحيرة 
وكيل وزارة الصحة بالبحيرة 
وكيل وزارة الصحة بالبحيرة 

وجاءت قرارات تكليف القيادات الجديدة كالتالى:

ندب الدكتورة سحر محمد العربي السيد الزلباني بدرجة كبير بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف الطب البشري ، للقيام بتسيير أعمال مدير الإدارة الصحية بدمنهور ، لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية ولصالح العمل .

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ندب الدكتور حسام موسى محمد سلامة، بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف الطب البشري، للقيام بتسيير أعمال مدير الإدارة الصحية بالدلنجات ، لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية ولصالح العمل.

ندب الدكتور وائل عزت محمد ابراهيم المقدم بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف الطب البشري، للقيام بتسيير أعمال مدير الإدارة الصحية بالتحرير ، لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية ولصالح العمل.

ندب الدكتورة  إيمان نزيه سليمان منصور، بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف الطب البشري، للقيام بتسيير أعمال مدير الإدارة الصحية بكوم حماده ، لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية ولصالح العمل.

ندب الدكتورة مرفت حسين أحمد عبدالله شهاب، بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف الطب البشري، للقيام بتسيير أعمال مدير الإدارة الصحية بحوش عيسى، لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية ولصالح العمل.

ندب الدكتور  أسامة أحمد محمود عمار، بالدرجة الثانية بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف الطب البشري، للقيام بتسيير أعمال مدير الإدارة الصحية بإيتاى البارود ، لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية ولصالح العمل.

وأكد وكيل الوزارة أن هذه القرارات التى صدرت اليوم تهدف في المقام الأول لتطوير الأداء في المنظومة الصحية في البحيره لتقديم خدمة طبية متميزة تليق بالمواطن البحراوي.

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