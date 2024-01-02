طمعًا في شقته.. تفاصيل مصرع جزار على يد أقاربه بالبحيرة

شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، مقـ تل شاب ثلاثيني يعمل جزارا على يد أقاربه بسبب رغبتهم في الاستيلاء على شقته السكنية على حد قول أسرة المجني عليه.

وقالت والدة المجني عليه ، إنه لا توجد أي خلافات بين نجلها وأبناء عمته المتهمين بإنهاء حياته، حيث إنهم هجموا عليه بشكل مفاجئ واعتدوا عليه بالضرب المبرح حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة أمام المارة في الشارع.

وأضافت أن نجلها كان مسؤولًا عنها ويتولى رعايتها والإنفاق عليها وعلى علاجها، نظرًا لأنها تعاني من بعض الأمراض، فضلا عن قيامها بإجراء عملية في 10 يناير المقبل، قائلة: اتهجموا علينا وإحنا بناكل وضربوا ابني، وابني عمره ما كان يعرف أنهم هيغدروا به.

ومن جانبها أوضحت شقيقة المجني عليه، أن أبناء عمتها اعتدوا على شقيقها المجني عليه بالضرب المبرح في الشارع أمام المارة، مستخدمين أسلحة بيضاء حيث أصيب من خلالها بإصابات متفرقة في أنحاء جسده تسببت في وفاته.

وتابعت: أبناء عمتي ضربوا أخويا في الشارع وموتوه قدام الناس كلها، وحاولت على قد ما أقدر إني أشيله وأبعده عنهم بس معرفتش، وأنا مش عايزة حاجة غير حق أخويا اللي اتغدر بيه، لافتة إلى أن الأجهزة الأمنية ألفت القبض على المتهمين، مطالبة بالقصاص العادل من القتلة.

وأشارت إلى أن أقاربهم المتهمين أقدموا على إنهاء حياة شقيقها بسبب طمعهم في الاستيلاء على شقته السكنية، واختتمت حديثها قائلة: كانوا دائماً يصطنعوا الخلافات بينا وبينهم لكي يستولوا على الشقة، ورغم إننا اشتكينا لأهاليهم أكتر من مرة لكن دون جدوى وعادوا لاختلاق الخلافات من أجل الاستيلاء على الشقة.