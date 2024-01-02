عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 6 أشخاص في تصادم 3 سيارات بالبحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص بكدمات وكسور واشتباه ما بعد الارتجاج اليوم الثلاثاء، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص ونقل أمام قرية الملهيطانى بنطاق مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي، لتلقي العلاج اللازم.

txt

اجتماع بحضور سكرتير البحيرة لمناقشة ترشيد الانفاق الاستثماري لجهات الموازنة العامة

txt

تموين البحيرة تضبط 100 كجم سكر مجهول المصدر

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص و سيارة نقل أمام قرية الملهيطانى التابعة لذات المركز، مما أسفر عنه إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج.

 

وأسفر الحادث عن إصابة كل من ا.ف، 21 عاما، مقيمة مركز حوش عيسى، مصابة باشتباه كسر بالساق اليمنى، ح.ا، 28 عاما، مقيم محافظة أسيوط، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، م.س، 30 عاما، مقيم محافظة أسيوط، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ا.ش، 19 عاما، مقيمة مركز حوش عيسى، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، ط.م، 32 عاما، مقيم محافظة أسيوط، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى، ا.م، 20 عاما، مقيم مركز حوش عيسى، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.

البحيرة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة تصادم بين سيارتين تصادم بين سيارتين ميكروباص حادث تصادم بين سيارتين قرية الملهيطانى دمنهور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب بعد التراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بداية من غد.. قصر خطة تخفيف أحمال الكهرباء على النهار فقط مراعاة للامتحانات

الطن بـ42 ألف جنيه.. مفاجأة غير متوقعة بشأن أسعار الحديد اليوم

قرار عاجل من النيابة ضد السائق المتسبب في سقوط كمر محور كمال عامر

هلع ورعب.. لحظة خروج الركاب من الطائرة اليابانية المحروقة.. فيديو

صور ومقاطع فيديو فاضحة .. قرار عاجل بشأن قضية الراقصة حورية

لاعب زملكاوي سابق يكشف سر استبعاد حسين الشحات من قائمة المنتخب

بشرى للموظفين.. 10 أيام إجازة في يناير 2024

ترشيحاتنا

أشرف صبحي أمام رياضة البرلمان: نرفع شعار النائب دائما على حق

علماء الزلازل يتوقعون حدوث أقوى هزة أرضية هذا العام في تركيا

الجيش الإسرائيلي يعلن السيطرة على مقر الاستخبارات والتحكم التابع لحماس بـ غزة

هل ينتقل مبابي لـ ريال مدريد؟| أنشيلوتي يجيب

بقذيفة "الياسين 105".. كتائب القسام تستهدف دبابة ميركافا إسرائيلية

حزب الله يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلي وتحقيق إصابات مباشرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش الكلى والأملاح.. ألم القدم مؤشر للإصابة بمرض خطير لن تتوقعه

سمكة يوم القيامة تثير جدلا بعد زلزال اليابان.. ما القصة؟

رقم صادم.. سعر غير متوقع لفستان أنغام في ليلة نجمات العرب بالرياض

بتدفي في الشتا.. طريقة سهلة لعمل الشوربة الهندية

فيديو

سقوط الدولار | ماذا سيحدث في الأسعار بعد دخول مصر رسميًا للبريكس ؟

تحرك مفاجئ وغريب في أسعار الذهب| ماذا حدث ؟.. فيديو

أسما إبراهيم تكشف عن حقيقة اتجاهها إلى التمثيل .. فيديو

10 إجازات خلال شهر يناير هذا العام.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ