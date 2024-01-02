إصابة 6 أشخاص في تصادم 3 سيارات بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص بكدمات وكسور واشتباه ما بعد الارتجاج اليوم الثلاثاء، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص ونقل أمام قرية الملهيطانى بنطاق مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي، لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص و سيارة نقل أمام قرية الملهيطانى التابعة لذات المركز، مما أسفر عنه إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من ا.ف، 21 عاما، مقيمة مركز حوش عيسى، مصابة باشتباه كسر بالساق اليمنى، ح.ا، 28 عاما، مقيم محافظة أسيوط، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، م.س، 30 عاما، مقيم محافظة أسيوط، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ا.ش، 19 عاما، مقيمة مركز حوش عيسى، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، ط.م، 32 عاما، مقيم محافظة أسيوط، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى، ا.م، 20 عاما، مقيم مركز حوش عيسى، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.