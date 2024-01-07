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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

نائب محافظ البحيرة: مصر شعب ونسيج واحد نتشارك فيه الأعياد وكافة المناسبات

نائب محافظ البحيرة
نائب محافظ البحيرة

 قامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بزيارة الكنيسة الإنجيلية بميدان الساعة بدمنهور لتقديم التهنئة للقس أمجد أيوب راعي الكنيسة وللإخوة الأقباط أبناء الطائفة وذلك بحضور كامل غطاس السكرتير العام المساعد، والعميد أمجد البنا المستشار العسكري للمحافظة وعدد من مديري المديريات والأجهزة التنفيذية والقيادات الأمنية والدينية والشعبية بالمحافظة.

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أكدت نائب محافظ البحيرة أن مصر شعب ونسيج واحد متلاحم نتشارك فيه الأعياد وكافة المناسبات ويجمعنا حب الوطن ومشاعر نابعة من الوجدان، وفرحة غامرة تعتري نفوسنا وتتصل بجوارحنا، واليوم نتوحد لنتشارك في مناسبة دينية تكتسي بروح الوطنية والمحبة والأخاء لتعود علينا عاماً بعد عام أعياد الميلاد، بميلاد جديد للأمل والمستقبل، وميلاد جديد للمحبة والأخوة، التى كانت دائماً وأبداً تجمعنا سوياً على مر العصور والتى دعمها ورسخ جذورها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى تشهد مصرنا تحت قيادته حالة من الحب والتآخي بين المصريين في شتى أنحاء الجمهورية.

وأعربت نائب المحافظ عن سعادتها بتواجدها بينهم والحب الكبير فى عيون جميع الأخوة الأقباط والروح العظيمة وحب الوطن.

كما نقلت تحيات وتهاني السيد الرئيس لهم وكل شعب البحيرة، مؤكدة أننا دائماً فى خير وسلام وحب ومحبة تربطنا بالإضافة إلى حب الوطن الذى نموت كلنا من أجل ترابه وندافع عنه لا فرق بين مسلم ومسيحي، فكلنا دائماً شعب وصف واحد نضرب المثل بالوطنية والإنتماء والوقوف صفاً واحداً خلف قائدنا الحكيم.

وأضافت نهال بلبع، أن البحيرة تشهد إنجازات غير مسبوقة وحجم أعمال كبير، وتسير بعظمة وقوة لتحقيق أهدافها على الأرض بدعم وتوجيهات الرئيس، لنكون دائما يداً واحدةً وشعباً واحداً ونسيجاً واحداً يجمعنا علم واحد.

ومن جانبه أعرب القس/ أمجد أيوب - راعي الكنيسة الإنجيلية، عن شكره وتقديره للدكتورة/ نهال بلبع، ولشعب ومواطني البحيرة للحب المتبادل والأخوة الصادقة وحرص السيدة نائب المحافظ والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية على مشاركة الأخوة المسيحيين لكافة أعيادهم ومناسبتهم كدليل واضح لمشاعر المودة والمحبة التى تربط أبناء الوطن، وأشادو بالجهود الملموسة التي تقوم بها الدولة وأعمال البناء والتنمية التى تشهدها البحيرة فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء مصرنا الغالية.

البحيرة التهنئة بعيد الميلاد المجيد السكرتير العام المساعد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيس نائب محافظ البحيرة

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