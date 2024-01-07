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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وفد صندوق النقد يزور مصر الشهر الحالي لإجراء مشاورات حول برنامج الإصلاح

صندوق النقد
صندوق النقد

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تأمل أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الاستقرار في سعر الصرف، مشيرًا إلى أن الإعلان عن أي تطورات جديدة سيكون عقب زيارة وفد صندوق النقد الدولي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أكد خلال المؤتمر الصحفي الأخير، أن الحكومة تنسق بصورة أساسية مع البنك المركزي؛ لتحقيق الاستقرار في السياسة النقدية.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء تحدث عن المشاورات جارية مع صندوق النقد الدولي، قائلًا إن «وفد الصندوق سيقوم بزيارة للبلاد خلال الشهر الجاري، من أجل إجراء المزيد من المشاورات».

وأكمل: «ننتظر زيارة وفد الصندوق خلال الشهر الجاري لإجراء المزيد من المشاورات بخصوص برنامج الإصلاح الاقتصادي، والاتفاق على برنامج زمني جديد، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق عقب انتهاء الزيارة».

وفي وقت سابق، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه يتم إعداد مشروع بحثي متكامل لمجموعة من التوجهات الاقتصادية للمرحلة المقبلة؛ تأخذ بعين الاعتبار متغيرات الظروف العالمية وتوجهات التنمية المستدامة.

وأكد أن الحكومة تعتبر إشراك الخبراء والمختصين في رسم السياسات العامة أمراً حيوياً لا غنى عنه لتحقيق أقصى استفادة من العقول والخبرات الوطنية المتاحة في جميع القطاعات والتخصصات.

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