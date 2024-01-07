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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ماك شرقاوي: بايدن يواجه أسوأ استطلاعات رأي في تاريخ الرؤساء الأمريكيين

جو بايدن
جو بايدن

قال ماك شرقاوي، المحلل السياسي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يواجه أسوأ استطلاعات رأي في تاريخ الرؤساء الأمريكيين الذين يسعون لفترة رئاسية ثانية، مرجعًا ذلك إلى سياسته الداعمة للعدوان الإسرائيلي على غزة وتجاهله لمطالب الشعب الأمريكي بوقف الحرب وحماية المدنيين.

وأوضح شرقاوي، في حديثه مع قناة القاهرة الإخبارية، أن 17 عضوا من فريق الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي جو بايدن قدموا استقالتهم؛ احتجاجا على موقف الإدارة الأمريكية المؤيد للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

ونوه بأن معظم أعضاء فريق الحملة، هم متطوعون، يعملون؛ من أجل تغيير السياسة الخارجية الأمريكية نحو العدالة والسلام في المنطقة.

نتنياھو

أشار ماك شرقاوي، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يستغل الحرب؛ لتعزيز شعبيته الهابطة في الداخل الإسرائيلي، ولتشتيت الانتباه عن قضايا الفساد المتهم بها، مؤكدا أن هناك انقساما في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن مسار الحرب على غزة.

الأمريكي جو بايدن السياسة الخارجية الشعب الامريكي الشعب الفلسطيني القاهرة الإخبارية بنيامين نتنياهو

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