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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحكومة تعلن السعر المتوقع لصرف الدولار خلال الفترة المقبلة.. فيديو

سعر الصرف
سعر الصرف

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تقارير دولية من صندوق النقد الدولي، تؤكد أن هناك فرص واعدة للاقتصاد المصري.

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وأضاف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "تقارير من مؤسسات دولية أشارت إلى أن سعر الدولار الحالي أعلى من قيمته في السوق الموازية"، موضحا: "سعر الدولار في السوق الموازية أعلى من قيمته الحقيقية".

وأشار إلى أن: “قيمة الدولار الفعلية ستشهد خلال السنوات المقبلة تغيرا، ليصل إلى 36 جنيها.. ونستهدف زيادة الحاصلات الدولارية لـ300 مليار دولار سنويا، وهذا الرقم سيأتي من خلال زيادة عوائد السياحة، وزيادة تحويلات المصريين في الخارج، وإنشاء شركة لدعم الاستثمار في مدخرات المصريين، وعوائد قناة السويس، وزيادة عوائد الاستثمارات الأجنبية”.

وأوضح أن التضخم ارتفع مؤخرا بدرجة كبيرة؛ بسبب الأزمة المالية العالمية، معلنا أن هناك بوادر لتراجع التضخم عالميا، من خلال تثبيت الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة، وعلى مستوى مصر، وضعت خطة لخفض التضخم لأقل من 10%. 

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