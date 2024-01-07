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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الحكومة: مؤشرات على تراجع معدلات التضخم عالميا وفي مصر.. فيديو

مدبولي
مدبولي

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك العديد من المشروعات التي تم تنفيذها للمواطنين في كل المجالات.

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وأضاف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "تقارير دولية من صندوق النقد الدولي تؤكد أن هناك فرص واعدة للاقتصاد المصري".

وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء،: "تقارير من مؤسسات دولية أشارت إلى أن سعر الجنيه الحالي أعلى من قيمته في السوق الموازية"، موضحا: "سعر الجنيه في السوق الموازية أعلى من قيمته الحقيقية".

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء،: "الدولة تعمل على زيادة الحصيلة الدولارية والعملة الأجنبية"، معقبا: "الدولة تعمل على زيادة الحصيلة الدولارية إلى 300 مليار دولار سنويا".

واسترسل:" الدولة المصرية تعمل على زيادة عائدات السياحة وتحويلات المصريين من الخارج، فضلا عن العمل على تعظيم موارد الدولة من العملة الأجنبية".

وتابع المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء،: "هناك طلب من أوروبا على زيادة أعداد العمالة المصرية المدربة بالخارج"، مشيرا: "الازمة العالمية أدت إلى ارتفاع مستوى التضخم على مستوى العالم، والشيء المبشر أننا نشهد حاليا بوادر مؤشرات قوية لتراجع مستوى التضخم حتى على مستوى الاقتصاديات الكبرى".

تراجع معدلات التضخم

ولفت المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء،: "خفض مستوى التضخم في الفترة المقبلة بإجراءات حكومية، وهناك مؤشرات على تراجع معدلات التضخم عالميا وفي مصر.. والسيطرة على الأسعار في الأسواق لمواجهة التضخم".

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