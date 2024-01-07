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متحدث الوزراء: وثيقة توجهات الاقتصاد تعكس رؤية طموحة للدولة.. فيديو

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة ما بين 2024 إلى 2030، تمثل رؤية طموحة، تتناول الرؤية والطموحات والأهداف المصرية خلال السنوات الـ6 القادمة.

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وأضاف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هدف الوثيقة هو تحديد أولويات التحرك على مستوى المؤشرات والسياسات الاقتصادية الكلية وعلى مستوى كل قطاع".

وأشار إلى أن: "هدف الوثيقة وضع أهداف ومحددات للخطوط والخطط المستقبلة على مستوى كل قطاع، بجانب وضع مؤشرات وأهداف على مستوى الاقتصاد ككل"، مؤكدا أن وثيقة التوجهات الاستراتيجية تعكس رؤية طموحة للدولة.

وأوضح أن: "هذه الوثيقة هي وثيقة أولية الهدف طرحها خلال الشهرين المقلبين للنقاش على مستوى الخبراء والمتخصصين، وسيسعى مجلس دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء بطرح الوثيقة على المنصة الخاصة به من أجل تكثيف المشاركة والحوار والمشاركة المجتمعية"، مؤكدا: "الوثيقة للمستقبل وتبعث الأمل".

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