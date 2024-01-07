بشهادة المؤسسات الدولية.. الحكومة: مصر من أكثر الدول التي تمنح مزايا للمستثمرين.. فيديو

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن وثيقة التوجهات الاستراتيجية تهتم بالمواطن وتسيطر على التضخم.

أضاف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الدولة مستمرة في تقديم حوافز في قطاع الصناعة التحويلية".

أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء،: "الدولة حريصة على صياغة قانون موحد للصناعة وتوطينها"، مضيفا: "الدولة تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية وتستهدف زيادة دور القطاع الخاص".

وأوضح: "مصر من أكثر الدول التي تمنح مزايا للمستثمرين بشهادة المؤسسات الدولية"، مشيرا: "رئيس الوزراء يلتقي العديد من المستثمرين لتسهيل أي معوقات تواجههم".

وتابع: "زيادة الصادرات في مجال الصناعة أو في القطاعات الأخرى"، موضحا: "هناك العديد من القطاعات الواعدة التي تسهم في زيادة الصادرات"، مشيرا: "هناك جهود متواصلة لتوسيع منظومة الزراعة التعاقدية، فضلا عن أهمية زيادة الصادرات وتحقيق الاستدامة لتوليد الناتج المحلي بنسبة 50%".

أضاف: "الدولة تعمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 100 مليار دولار.. ودعم المواطن وتقديم الخدمات له في قطاعي التعليم والصحة، كما تعمل أيضا على خفض كثافة الفصول ورفع كفاءة البنية التحتية، وزيادة مخصصات التعليم العالي والجامعات للارتقاء بالطلاب"، مؤكدا أن الدولة لديها العزم على زيادة الاستثمارات في التعليم قبل الجامعي.