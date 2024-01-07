«اللي قاله مش حقيقي».. زوجة حلمي بكر: مصطفى كامل لم يتواصل معنا

أكدت سماح القرشي، زوجة الفنان حلمي بكر، أن الحالة الصحية لزوجها تحسنت بعض الشيء، ثم تدهورت مرة أخرى، وعادت للتحسن مجددا .

وأضافت "القرشي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن زوجها في فترة نقاهة، وفي رحلة خارج القاهرة؛ ليعود للجمهور مرة أخرى، متابعة: الطبيب المعالج طالبهم بعرض الفنان حلمي بكر على طبيب نفسي.

واسترسلت: الطبيب المعالج أكد ضرورة أن يكون العلاج في المنزل، من خلال التمارين، وبدأ تنفيذها، وسيعود لحالته الطبيعية.

ولفتت إلى أن مصطفى كامل لم يتواصل مع زوجها، متابعة:" مفيش تواصل.. واللي قاله مش حقيقي".

وأشارت إلى أن نقيب الموسيقيين تحدث بأقاويل غير صحيحة، وتم الرد عليه، مضيفة: "يرفض أن يتم علاجه في مستشفى".