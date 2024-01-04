"صدى البلد" داخل منزل حلمي بكر.. وزوجة الموسيقار: الحمد لله في تحسن

زار موقع “صدى البلد”، الموسيقار الكبير حلمي بكر، داخل منزله بالمهندسين، والذي اتخذ من صالة الاستقبال بشقته غرفة نوم، حيث وُضع له سرير مجاور لصور فوتوغرافية لتاريخه طويل مع كبار نجوم الوطن العربي الذين تعاون معهم، بالإضافة إلى قائمة طويلة من أهم الجوائز التي حصل عليها.

وكان حلمي بكر تعرض في الأيام الماضية لأزمة صحية كبيرة جعلته يشتكى دائما من عدم القدرة على الوقوف وألم شديد في الصدر مما أدى إلى ملازمته الفراش.

وقالت سماح القرشي، زوجة الملحن حلمي بكر، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن "حلمي بكر في تحسن كبير الحمدلله".

وأكدت زوجة حلمي بكر، "وضعه الصحي أصبح أفضل بكثير من الأيام الماضية، وأنه لا يحب أن يجلس بمفرده، ويقول لها ولابنته خليكوا جنبي"، مشيرة إلى أنه يعاني منذ أيام من توقف كامل لحركة رجله اليمنى.

واستطردت "يقضي وقته في النوم والجلوس مع ابنته الصغيرة ريهام ليلعب معها، كما أنه يدعو الله أن يشفيه، وابنته ريهام تقول له: "ربنا يشفيك يا بابا، بحبك يا بابا"، و يرد عليها حلمي بكر «الله يخليكي يا أوما عايز أشوفك عروسة".

وأكدت سماح القرشي، أن الموسيقار ليست لديه أي مشكلة عقلية أو مشكلة في الحديث، موضحةً أنه مازال يتذكر كل شيء حوله، ويتحدث في الفن وهو في كامل قواه العقلية.

وأضافت أنه يأخذ أدويته بانتظام ، وطبيبه المعالج لم مانع عنه حاجة من الطعام، وهو بطبعه لا يمنع نفسه من أي أكل.