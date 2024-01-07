بسبب حرب غزة.. الاحتلال يعكف على إعداد خطة تقشف واسعة في موازنة 2024

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، عن أن وزارة المالية تعكف على خطة تقشف واسعة خلال موازنة 2024، وذلك في ظل تواصل الحرب على قطاع غزة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.

وأشارت "القاهرة الإخبارية" إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يجدد القصف على غزة الآن، بالتزامن مع إطلاقه قنابل ضوئية.

وكان الكنيست الإسرائيلي وافق خلال شهر ديسمبر الماضي، على ميزانية خاصة للحرب في 2023، والتي تبلغ نحو 30 مليار شيكل، للمساعدة في تمويل الأعمال القتالية، وتعويض المتضررين من جراء الهجمات التي شنتها حماس عبر الحدود في 7 أكتوبر الماضي.

وفي أواخر شهر ديسمبر الماضي، كشفت وزارة المالية في دولة الاحتلال، عن تكلفة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مؤكدة أنه ستكلفهم 50 مليار شيكل أخرى على الأقل ـ ما يعادل 14 مليار دولار، في عام 2024، مع توقعات بزيادة عجز ميزانيتها ثلاثة أمثال تقريبًا، وتوقعت استمرار القتال حتى فبراير المقبل.

وقال نائب المسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية، إيتي طيمكين، في إحاطة لأعضاء الكنيست، إنه من المتوقع أن تستمر الحرب لمدة شهرين على الأقل في عام 2024، مما سيؤدي إلى إضافة 30 مليار شيكل للأمن و20 مليارًا أخرى للنفقات المدنية والنفقات الأخرى.

وأضاف طيمكين أمام اللجنة المالية بالكنيست، أن ذلك سيرفع إجمالي إنفاق وزارة الدفاع بأكثر من 48 مليار شيكل، بما يتجاوز ما تم تخصيصه في البداية.

وأشار إلى أن إجمالي النفقات في ميزانية إسرائيل عام 2024، ستصل إلى 562.1 مليار شيكل، ارتفاعًا من 513.7 مليار كانت مقررة في البداية؛ مما سيؤدي إلى عجز في الميزانية 5.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

كما نوه طيمكين، بأن الفجوة ستتطلب خفض نفقات أخرى أو زيادة الإيرادات، وذلك في ظل توقعات باتساع العجز بمقدار 75 مليار شيكل إلى 114 مليار شيكل العام المقبل.