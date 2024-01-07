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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صبر شديد.. أحمد موسى يعزي وائل الدحدوح على الهواء| فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

نعى الإعلامي أحمد موسى، الصحفي حمزة الدحدوح، الابن الأكبر لـ وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة في غزة.

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وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "منذ 3 أسابيع أو شهر جيش الاحتلال قتل زوجة وائل الدحدوح و2 من أولاده وحفيده، واليوم تم اغتيال ابنه حمزة".

وأضاف: "نعزي وائل الدحدوح، وهو قصة مهمة جدا.. ورغم ذلك لديه صبر شديد على هذا الابتلاء ويقدم رسالته، والاحتلال يستهدفه شخصيا، وحاولوا اغتياله قبل ذلك لكنه نجا من محاولة الاغتيال".

وأوضح: "الاحتلال يحاول إسكات الإعلام في غزة.. وعدد الصحفيين الذين استشهدوا على يد قوات الاحتلال أكثر من 100 صحفي شهيد منذ 7 أكتوبر وحتى الآن".

وائل الدحدوح الإعلامي أحمد موسى استشهاد الصحفي حمزة الدحدوح أحمد موسى برنامج على مسئوليتي الحكومة الجديدة

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