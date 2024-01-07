صبر شديد.. أحمد موسى يعزي وائل الدحدوح على الهواء| فيديو

نعى الإعلامي أحمد موسى، الصحفي حمزة الدحدوح، الابن الأكبر لـ وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة في غزة.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "منذ 3 أسابيع أو شهر جيش الاحتلال قتل زوجة وائل الدحدوح و2 من أولاده وحفيده، واليوم تم اغتيال ابنه حمزة".

وأضاف: "نعزي وائل الدحدوح، وهو قصة مهمة جدا.. ورغم ذلك لديه صبر شديد على هذا الابتلاء ويقدم رسالته، والاحتلال يستهدفه شخصيا، وحاولوا اغتياله قبل ذلك لكنه نجا من محاولة الاغتيال".

وأوضح: "الاحتلال يحاول إسكات الإعلام في غزة.. وعدد الصحفيين الذين استشهدوا على يد قوات الاحتلال أكثر من 100 صحفي شهيد منذ 7 أكتوبر وحتى الآن".