عزة مصطفى: وائل الدحدوح أيوب العصر.. ومش لاقيه كلام أقوله ليه| فيديو

نعت الإعلامية عزة مصطفى، استشهاد الصحفي حمزة الدحدوح، الابن الأكبر لـ وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة في غزة.

وقالت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الصحفي وائل الدحدوح رحل من عنده أكثر من ابن من أبنائه، واليوم عندما رحل حمزة أيضا؛ لا أجد ما أقوله لوائل الدحدوح".

وأضافت: "عائلة وائل الدحدوح انتهت من سجلات الأحياء مثلها مثل عائلات فلسطينية كثيرة"، موجهة حديثها إلى وائل الدحدوح، قائله: "أيوب العصر، لا أجد كلام أقوله لك إلا يا وجع الوجع".

وواصلت: "مش عارفه أقولك ربنا يربط على قلبك على مين ولا مين.. العدو الصهيوني حرمك من كلمة بابا.. وحرمك من الضحكة والأمل".