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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إنك الصابر المحتسب.. شريهان تعزي وائل الدحدوح في استشهاد ابنه حمزة

وائل الدحدوح
وائل الدحدوح

حرصت الفنانة شريهان، على نعي نجل المراسل الفلسطينى وائل الدحدوح “حمزة”، الذي استشهد صباح اليوم، بعد أن تعرض لقصف على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونشرت شريهان تغريدة عبر صفحتها الشخصية على موقع "إكس"، تنعى نجل وائل الدحدوح، متوجهة بالعزاء إلى والده، حيث كتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون في حمزة الدحدوح، وإنك الصابر المحتسب، وائل الدحدوح، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، حسبك وحسبنا الله ونعم الوكيل".

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت مصادر محلية، إن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا صوب مركبة، كان يستقلها صحفيون، ما أدى لاستشهاد الصحفي حمزة (29 عاما) نجل وائل الدحدوح، والصحفي مصطفى ثريا، وإصابة آخر، في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة صحفيين في منطقة المواصي غرب خان يونس.

يذكر أن وائل الدحدوح فقد معظم أفراد أسرته ، من بينهم زوجته واثنين من ابنائه وحفيده، جراء استهداف الاحتلال لمنزل عائلته قبل أسابيع.

وفي منتصف ديسمبر الماضي، أصيب وائل الدحدوح في ذراعه بشظايا صاروخ في قصف إسرائيلي على مدرسة في خان يونس جنوب قطاع غزة.

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