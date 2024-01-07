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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

باقون ومستمرون.. رسالة مؤثرة من وائل الدحدوح أثناء دفن نجله الشهيد.. فيديو

باقون مستمرون.. رسالة
باقون مستمرون.. رسالة مؤثرة من وائل الدحدوح أثناء دفن نجله

وجه وائل الدحدوح، الصحفي الفلسطيني الشهير ومدير مكتب قناة الجزيرة في قطاع غزة، رسالة مؤثرة أثناء مراسم دفن ابنه الشهيد حمزة الدحدوح منذ قليل، فماذا قال؟. 

في صمود لم يمنع الأب من البكاء خلال لحظات فراق نجله البكري، قال وائل الدحدوح: “نشهد يا رب أن ولدي البكري حمزة كان من البارين، وكان شهمًا وكان كريمًا معطاء وكان حنونًا”. 

استشهاد حمزة الدحدوح 

ووجه وائل الدحدوح حديثه لمن حوله، مضيفًا: “إذا كان أحد من الزملاء له شيء عند حمزة أنا موجود، إلى رحمة الله -تعالي-، إلى رحمة الله”. 

وتابع حديثه: “هذا قدرنا وهذه خياراتنا وهذه هي حياتنا على هذه الأرض وفي هذه الدنيا الفانية ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون، مختتمًا: “هذا هو خيارنا قبل حمزة وبعد حمزة ماضون ومستمرون”.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا صوب مركبة، كان يستقلها صحفيون، ما أدى لاستشهاد الصحفي حمزة، 29 عاما نجل وائل الدحدوح، والصحفي مصطفى ثريا، وإصابة آخر، في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة صحفيين في منطقة المواصي غرب خان يونس.

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