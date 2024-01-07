أمانة ضل إلنا.. مناشدة مؤثرة من ابنة وائل الدحدوح لوالدها أثناء وداع شقيقها|فيديو

تداولت وسائل الإعلام الفلسطينية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة وداع عائلة الشهيد الصحفي حمزة وائل الدحدوح، نجل مدير مكتب قناة “الجزيرة” في غزة، وائل الدحدوح، الذي استشهد بعد قصف إسرائيلي للمركبة التي كان يستقلها هو وصحفيون آخرون غرب مدينة خان يونس.

في مقطع فيديو ظهرت ابنة الصحفي الفلسطيني الشهير وهي تناشد والدها وهي منهارة في البكاء قائلة: "أمانة ضل إلنا يابا.. يابا ملناش حدا غيرك".

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، باستشهاد صحفيين أحدهما نجل الصحفي وائل الدحدوح، وإصابة آخر، في قصف إسرائيلي استهدف مركبتهم غرب مدينة خان يونس.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت مصادر محلية، إن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا صوب مركبة، كان يستقلها صحفيون، ما أدى لاستشهاد الصحفي حمزة (29 عاما) نجل وائل الدحدوح، والصحفي مصطفى ثريا، وإصابة آخر، في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة صحفيين في منطقة المواصي غرب خان يونس.

ووثقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين استشهاد 102 صحفي وإصابة 71 بجروح خطيرة خلال عام 2023.

جدير بالذكر أن وائل الدحدوح فقد معظم أفراد أسرته، من بينهم زوجته واثنان من أبنائه وحفيده، جراء استهداف الاحتلال لمنزل عائلته قبل أسابيع.

وفي منتصف ديسمبر الماضي، أصيب وائل الدحدوح في ذراعه بشظايا صاروخ في قصف إسرائيلي على مدرسة في خان يونس جنوب قطاع غزة.