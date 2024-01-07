قبل استشهاده بساعات.. رسالة مؤثرة من حمزة الدحدوح إلى والده

أثارت آخر رسالة كتبها الشهيد حمزة نجل الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح تعاطف رواد السوشيال ميديا وتم تداولها على نطاق واسع.

واستشهد حمزة إثر قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الصحفيين في غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكان آخر ما كتبه الشهيد حمزة الدحدوح في تويتة على تطبيق "إكس" أمس السبت عن والده يدعو له بالصبر والتعافي، قائلا "إنك الصابر المحتسب يا أبى فلا تيأس من الشفاء ولا تقنط من رحمة الله وكن على يقين أن الله سيجزيك خيرا لما صبرت".

يشار إلى أنه فى وقت لاحق للرسالة أصيب الصحفي وائل الدحدوح بشظايا صاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلية في ذراعه بخان يونس.