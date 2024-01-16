باقي 5 أيام.. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024

يسعى الكثير من المواطنين مع بداية عام جديد إلى معرفة موعد صرف مرتبات شهر يناير، خاصة فى ظل القرارات التي تتخذها الدولة والتي من شأنها إعانتهم على الظروف المعيشية.

صرف مرتبات شهر يناير

ويرغب الكثير من المواطنين في معرفة موعد صرف مرتبات شهر يناير التي تعينهم على ظروف المعيشة، خاصة أن وزارة المالية كشفت عن موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 لـ العاملين في الدولة.



موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024

ويبدأ صرف مرتبات شهر يناير 2024 للمواطنين العاملين بالقطاع الحكومي في 66 وزارة وهيئة حكومية بداية من يوم 21 يناير 2024، ويستمر الصرف لمدة 5 أيام، على أن ينتهي يوم الأحد 28 يناير 2024 المقبل.



جدول صرف مرتبات شهر يناير 2024

وسيتم صرف المرتبات لشهر يناير وفق جدول محدد من قبل وزارة المالية، والذي يتضمن ما يلي:

- من المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر يناير 2024 يوم الأحد الموافق 21 من الشهر الجاري لـ موظفي «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

- كما تم تحديد يوم الاثنين الموافق 22 من الشهر الجاري لـ صرف مرتبات شهر يناير 2024 لموظفي وزارات: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

- فيما يتم صرف مرتبات شهر يناير 2024 في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس ويوافق 23، 24، 28 من الشهر الجاري لـ جميع العاملين بالقطاع الحكومي، الذين تخلفوا عن صرف المرتبات في المواعيد المحددة لكل وزارة.

الحد الأدنى لأجور الموظفين عن شهر يناير 2024

- الدرجة العالية أو ما يعادلها نحو 9000 جنيه.

- درجة المدير العام أو ما يعادلها نحو 7500 جنيه.

- الدرجة الأولى أو ما يعادلها تتقاضى 7000 جنيه.

- الدرجة الثانية أو ما يعادلها تتقاضى 6000 جنيه.

- الدرجة الثالثة أو ما يعادلها تتقاضى 5500 جنيه.

- الدرجة الرابعة أو ما يعادلها تتقاضى 5000 جنيه.

- الدرجة الخامسة أو ما يعادلها تتقاضى 4500 جنيه.

- الدرجة السادسة أو ما يعادلها يتقاضى 4000 جنيه.