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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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القومي للأجور يكشف تفاصيل زيادة مرتبات 25 مليون موظف بالقطاع الخاص

القومي للأجور
القومي للأجور

كشف عماد حمدي عضو المجلس القومي للأجور، تفاصيل تطبيق الزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 25 مليون موظف في القطاع الخاص، بدءا من يناير 2024.

وأضاف عماد حمدي، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامجها "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، نستهدف التوازن ما بين مصلحة العامل وصاحب العمل، وفي النهاية مصلحة الدولة، ونتمنى حدوث انتعاشة اقتصادية، ونتمنى عام 2024 أن يكون عام انتعاشة اقتصادية.

واكمل: الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص الى 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه، وهو ما يعنى أن زيادة المرتبات تصل الى 500 جنيه يستفيد منها 25 مليون موظف.

وفي سياق متصل: قالت حنان نظير، منسق عام المجلس القومي للأجور، إن المركز القومي للأجور اتفق على زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 3500 جنيه، بدلا من 3000 جنيه.

القومي للإجور يناير 2024 القطاع الخاص العامل انتعاشة اقتصادية

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