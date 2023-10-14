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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مع منحة استثنائية بالضِعف | موعد صرف علاوة غلاء المعيشة 2023

علاوة غلاء المعيشة
علاوة غلاء المعيشة

تقدم الدولة  كافة سبل الدعم للمواطنين من خلال اتخاذ حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي تعنيهم على ظروف المعيشة وإصدار القرارات التي تصب فى صالح المواطن.


منحة استثنائية بأثر رجعي 600 جنيه


ويتم تقديم حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية لإعانة المواطنين على ظروف المعيشة حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤسسات المعنية بالدولة، بمضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه.

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موعد صرف علاوة غلاء المعيشة

 

ومن المقرر صرف العلاوات الاستثنائية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتبارًا من شهر نوفمبر بأثر رجعي عن شهر أكتوبر، وهى بقيمة 300 جنيه، حيث أنه هذه الزيادة يستفيد منها 11 مليون صاحب معاش وفق ما أكده اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فى تصريحات متلفزة.

وتقدر تكلفة تقرير المنحة الجديدة بنحو 300 جنيه شهريا تبلغ 32 مليار جنيه سنويا، ففي العام الماضي كل من كان يصرف معاشا تقرر له 300 جنيه زيادة .

مشروع قانون المنحة الاستثنائية 


ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة الأحد مشروع قانون بتقرير زيادة فى علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

ويتضمن مشروع القانون منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به :- 

 

-زيادة في قيمة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 بمبلغ 300 جنيه/ شهرياً لتصبح 600 جنيه / شهرياً

-زيادة منحة  العاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام بزيادة المنحة المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 للعاملين بها بمبلغ 300 جنيه / شهرياً لتصبح 600 جنيه /شهرياً

 

- ومنح أصحاب المعاشات منحة استثنائية شهرية قيمتها 300 جنيه.

علاوة غلاء المعيشة 2023

ومن المقرر أن تتضاعف المنحة من 300 جنيه إلى 600 جنيه، وذلك بحسب توجيهات الرئيس السيسي، كما يتم صرفها بشكل شهري للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام.

و ينتظر الكثير من المواطنين والموظفين، تقرير وتطبيق زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين، وذلك في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022.


قرارات الحماية الاجتماعية

- رفع حد الاعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف إلى 45 ألف جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري الدولي والهيئات الاقتصادية لقطاع الأعمال العام.

- سرعة تطبيق بدل التكنولوجيا للصحفيين المقدين بالنقابة والمخصصات ذات الشأن بالموازنة العامة.
- قيام البنك الزراعي المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.

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بشرى بشأن زيادة علاوة غلاء المعيشة.. 600 جنيه شهريا تنتظر هؤلاء

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علاوة غلاء المعيشة على طاولة النواب غدا.. 600 جنيه شهريا تنتظر هؤلاء


- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
 

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