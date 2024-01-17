اخبار مصر24ساعة|موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024.. حساب بنكي جديد بعائد 23%

اخبار مصر ... يسعى الكثير من المواطنين مع بداية عام جديد إلى معرفة موعد صرف مرتبات شهر يناير، خاصة فى ظل القرارات التي تتخذها الدولة والتي من شأنها إعانتهم على الظروف المعيشية... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

السيسي يشيد بدور شركة الخطوط الملاحية الفرنسية في تطوير الموانئ المصرية

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً اليوم مع "رودولف سعادة"، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية "CMA CGM"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والسيد "باتريس برجاميني" النائب الأول لرئيس الشركة الفرنسية.

عيد معمودية يسوع.. البابا تواضروس يصلي قداس الغطاس بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية

يحتفل الأقباط الجمعة القادمة 19 يناير بـ "عيد الغطاس" وهو تذكار عماد السيد المسيح بنهر الأردن على يد القديس يوحنا المعمدان، حيث يترأس قداسة البابا تواضروس قداس عشية العيد بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

باقي 5 أيام.. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024

يسعى الكثير من المواطنين مع بداية عام جديد إلى معرفة موعد صرف مرتبات شهر يناير، خاصة فى ظل القرارات التي تتخذها الدولة والتي من شأنها إعانتهم على الظروف المعيشية.

بنك القاهرة يطرح حسابا جديدا بعائد يصل إلى 23%

أعلن بنك القاهرة عن طرح دوريات صرف عائد جديدة على حساب ميجا توفير سنوي يصل الى 23% وحساب ميجا توفير ربع سنوي يصل إلى 20% وفقاً لشريحة الحساب، فضلاً عن زيادة سعر العائد على الحساب بدورية الصرف الشهرية واضافة شريحة جديدة لتصل الى 18% .

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

البابا تواضروس يستقبل محافظ البنك المركزي في المقر الباباوي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة مساء اليوم الثلاثاء، السيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي الذي قدم التهنئة لقداسته بعيد الميلاد المجيد.

فجوة بين المزارع والمشتري.. لماذا ترتفع أسعار الأسماك بالأسواق؟.. مسئول حكومي يجيب

كشف الدكتور صلاح المصيلحي رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، عن أسباب ارتفاع أسعار الأسماك بالأسواق رغم المشروعات الهائلة لتنمية الثروة السمكية، حيث ارتفعت الأسعار بسبب كورونا والآن الحرب الأوكرانية أثرت على الأسعار المصرية والعالمية.

افتتاح محطات الطاقة الشمسية بمواقع التراث العالمي والمتاحف في مصر

افتتحت وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، ومركز تحديث الصناعة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، منذ قليل، محطات الطاقة الشمسية في خمسة مواقع للتراث العالمي المصري والمتاحف.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

مطار العريش الدولي يستقبل طائرتي مساعدات من فرنسا وقطر لصالح الفلسطينيين

استقبل مطار العريش الدولي في شمال سيناء - اليوم الثلاثاء - طائرتي مساعدات من فرنسا وقطر لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة.

قداسة البابا تواضروس الثاني يجتمع برهبان دير "الأنبا أنطونيوس" بكريفلباخ

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع مجمع رهبان دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ، ألمانيا، وذلك عبر تطبيق ZOOM على شبكة الإنترنت.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

برد شديد ليلا وتكون الصقيع على المزروعات.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غدًا

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس، وأشارت إلى مفاجأة في طقس الغد الأربعاء، يتمثل في ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية.

رغم التقدم في الثروة السمكية المستزرعة.. لماذا لا تحقق مصر الاكتفاء الذاتي؟

أكد الدكتور صلاح المصيلحي رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أنه بلغ الإنتاج الكلى المصرى حوالى 2.1 مليون طن بنسبة اكتفاء ذاتي تقترب من 85% ، كما تحتل مصر المركز الأول إفريقيآ والسادس عالميا في مجال الاستزراع السمكي كما تحتل المركز الثالت عالميآ فى إنتاج أسماك البلطى .

المالية: 20 مليون خدمة طبية في بورسعيد والأقصر والإسماعيلية بـ7 مليارات جنيه

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الدولة حريصة على الاستفادة من خبرات الشركاء الدوليين في تطبيق التغطية الصحية الشاملة من أجل دفع جهود الدولة لتوفير رعاية صحية متكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية بجودة عالية، معربًا عن تقديره للدعم الياباني لنظام التأمين الصحي الشامل فى مصر، وكذلك جهود البنك الدولي ووكالة التنمية الفرنسية فى نموذج للتعاون البناء والهادف لتعزيز جهود التنمية في مصر.