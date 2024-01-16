برد شديد ليلا وتكون الصقيع على المزروعات.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غدًا

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس، وأشارت إلى مفاجأة في طقس الغد الأربعاء، يتمثل في ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية.

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

الظواهر الجوية لطقس الغد الأربعاء

وذكرت هيئة الأرصاد- في بيان- أنه متوقع شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة وفق بيان هيئة الأرصاد على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 20 11

العاصمة الإدارية 20 10

6 اكتوبر 20 10

بنهــــا 20 12

دمنهور 19 11

وادي النطرون 20 10

كفر الشيخ 19 11

المنصورة 19 11

الزقازيق 20 10

شبين الكوم 20 11

طنطا 20 11

دمياط 19 12

بورسعيد 20 10

الإسماعيلية 21 09

السويس 20 11

العريش 20 08

رفح 19 07

رأس سدر 21 10

نخل 18 02

كاترين 14 01

الطور 21 11

طابا 18 10

شرم الشيخ 23 15

الإسكندرية 20 10

العلمين الجديدة 20 10

مطروح 19 10

السلوم 19 09

سيوة 18 04

رأس غارب 20 13

الغردقة 23 14

سفاجا 22 13

مرسى علم 23 14

شلاتين 26 16

حلايب 23 18

أبو رماد 25 17

رأس حدربة 23 18

الفيوم 20 10

بني سويف 20 08

المنيا 20 05

أسيوط 20 07

سوهاج 21 07

قنا 22 08

الأقصر 23 09

أسوان 23 10

الوادي الجديد 21 06

أبوسمبل 22 09