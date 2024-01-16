صحف الكويت| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الطقس .. رئيس مجلس الأمة يرفع الجلسات لاستقالة الحكومة.. استشهاد رجل الأعمال الكردي پیشرو دزيي وعائلته

تناولت صحف الكويت، الصادرة اليوم الاثنين، أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن الكويتي والعربي.

صحيفة الأنباء

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، اليوم الثلاثاء، أن يسود طقس معتدل وغائم جزئيا لنهار اليوم الثلاثاء، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة على المناطق الساحلية 12 - 45 كم/ساعة .

أما ليلا سيكون الطقس مائلا للبرودة إلى بارد والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 12 - 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 22 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 14 درجة مئوية.

وفي خبر آخر، علمت «الأنباء» من مصادر، أن لدى مؤسسة البترول الكويتية (المبنى الإداري الرئيسي) والهيئة العامة للبيئة احتياجات وظيفية تقدر بنحو

147 وظيفة شاغرة، وتسعيان إلى تسكينها خلال الفترة المقبلة. وفي التفاصيل، قالت المصادر ان «مؤسسة البترول» لديها احتياجات وظيفية لنحو 47 وظيفة، كما أن «البترول» حددت الاحتياجات الوظيفية من حديثي التخرج للمبنى الإداري خلال السنوات الثلاث المقبلة بنحو 38 موظفا، إذ تتطلب الوظائف مؤهلات أكاديمية هندسية وإدارية متنوعة حسب نوع الوظيفة، والتي تتنوع بين التدقيق الداخلي ومحللي النظم المالية والضريبة والمحتوى المحلي والتخطيط الاستراتيجي وتطوير المنتجات وضبط الجودة.

ويبلغ عدد الوظائف الشاغرة في الهيئة العامة للبيئة نحو 100 درجة، وسيتم سد الاحتياجات الوظيفية عبر إصدار إعلان توظيف وفقا للإجراءات المعمول بها.

صحيفة الراي

أكد السفير الهندي لدى الكويت الدكتور أدارش سويكا أن عملية جلب العمالة الهندية بمختلف انواعها إلى الكويت مستمرة دون اي عوائق وتسير وفق آليات محددة وحسب احتياجات السوق الكويتي، موضحاً أن الجالية الهندية معظمها مؤهلة ومدربة وتعمل في مختلف قطاعات سوق العمل.

وأشار سويكا، في تصريح صحافي، على هامش افتتاح معرض كشمير للمنسوجات بالتعاون مع بيت السدوالكويتي، إلى أهمية التبادل الثقافي كجسر من جسور التواصل الشعبي والاجتماعي بين الشعوب حيث يوفر أرضية مشتركة ومساحة مميزة من التفاهم، لافتاً إلى أن المنسوجات الهندية معروفة عالمياً ولها شهرة واسعة نظراً لجودتها وابداعاتها المميزة.

وأوضح أن كشمير مشهورة بصناعة المنسوجات وصناعة السجاد والزعفران والعديد من المنتجات الغذائية، فضلاً عن طبيعتها الساحرة والخلابة،لافتاً إلى أن المنسوجات تمثل رقماً مهماً في حجم التبادل التجاري بين البلدين، معرباً عن سعادته باهتمام الكويتيين بالثقافة الهندية بمطبخها وفنونها الإبداعية من موسيقى وسينما وغيرهما.

وكشف ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 13.8 مليار دولار العام الماضي، لافتاً إلى سعي السفارة لاستشراف آفاق جديدة تزيد من حجم التبادل التجاري نظراً للامكانات الهائلة المتاحة في البلدين

وفي خبر آخر، انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.08 دولار ليبلغ 80.14 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس مقابل 81.22 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا لتبلغ 78.15 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا لتبلغ 72.50 دولار.

صحيفة القبس

أعربت وزارة الخارجية العراقية عن إستنكارها الشديد وادانتها للعدوان الإيراني على مدينة أربيل المتمثل بقصف أماكن سكنية آمنة بصواريخ باليستية مما ادى إلى وقوع ضحايا بين المدنيين.

وأضافت أنه بالنظر للخراب الذي سببه القصف ووقوع العديد من الضحايا الأبرياء جراء قصف الدور السكنية بضمنها دار سكن رجل الأعمال الكردي پیشرو دزيي و عائلته مما ادى إلى إستشهاده واصابة أفراد عائلته. فإن حكومة جمهورية العراق تعد هذا السلوك عدواناً على سيادة العراق وأمن الشعب العراقي. وإساءة إلى حسن الجوار وأمن المنطقة.

وأكدت بانها ستتحذ كافة الإجراءات القانونية تجاهه بضمنها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن، مضيفة أن رئيس مجلس الوزراء العراقي قرر تشكيل لجنة برئاسة مستشار الأمن الوطني للتحقيق في الهجوم وجمع المعلومات لدعم موقف الحكومة دولياً وتقديم الأدلة والمعلومات الدقيقة وسوف يتم الإعلان عن نتائج التحقيق ليطلع الرأي العام العراقي والدولي على الحقائق واثبات زيف ادعاءات الجهات التي تقف وراء هذه الافعال المدانة

وفي خبر آخر، رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، جلسة المجلس المقررة اليوم، نظرا لاستقالة الحكومة، وذلك الى اليوم المقرر في اللائحة 6 و7 فبراير 2024.