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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه القليوبية: اعتماد شهادات جديدة لسلامة ومأمونية المياه وتداول الصرف الصحي للمحطات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

اعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عن اعتماد شهادة سلامة ومأمونية المياه لمحطة مياه بنها المرشحة، ومأمونية تداول الصرف الصحي لمحطة معالجة قها.

وأشار رئيس مياه القليوبية، إلى أن الشركة تستهدف استدامة مأمونية امدادات المياه وتداول الصرف الصحى لجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي من خلال تطبيق أحدث طرق التشغيل والصيانة ومراقبة جودة المياه وفقاً للمعايير العالمية، مما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للجمهور، لافتاً إلى المتابعة الدورية لخطط سلامة ومأمونية المياه وأمن تداول الصرف الصحي، وتقييم وإدارة المخاطر المحتملة وتنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

وأشادت لجنة سلامة ومأمونية المياه بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالجهود المبذولة من أجل إنجاح منظومة سلامة ومأمونية المياه بشركة مياه القليوبية.

 كما أشاد رئيس الشركة بجهود جميع العاملين بقطاع المعامل والجودة والقائمين على منظومة مأمونية المياه بالشركة وكافة القطاعات المعاونة على جهودهم المستمرة لتحقيق مأمونية واستدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بنطاق محافظة القليوبية.

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