بسبب كلامه عن المنتخب.. تعليق صادم من إبراهيم سعيد لـ عبد الملك

علق نجم الكرة المصرية السابق إبراهيم سعيد علي تصريحات احمد عيد عبد الملك الساخرة عن منتخب مصر عبر حسابة بموقع فيسبوك.

و قال ابراهيم سعيد : مينـ ـفعش كلام زي ده يطلع من لاعب الكورة.

وكان قد علق أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق ، على تعادل منتخب مصر وموزمبيق في كأس أمم أفريقيا.

وكتب عيد من خلال حسابه الشخصي اكس:" ‏بداية ولا أسوأ أداء جماعي وفردي سيئ للجميع ..

‏مصطفى محمد أفضل الوحشين ،‏حتى التغيرات مفيش إضافة ،‏نقطة غير مستحقة هتفرق معانا في التأهل فقط .

يرتدي منتخب مصر الأول بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، القميص الأحمر والشورت والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب غانا الطاقم الأبيض بالكامل، في المباراة التي تجمع المنتخبين اليوم في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة في الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الافريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار.

وتعادل منتخب مصر مع موزمبيق بنتيجة 2-2 في الجولة الأولى للمجموعة التي يتصدرها منتخب الرأس الأخضر بفوزه على غانا بنتيجة 2-1.