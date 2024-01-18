عاملة بمركز تجميل.. قرار جديد في واقعة سرقة شقيقة الفنانتين حلا وهنا شيحة

بدأت جهات التحقيق المختصة التحقيق في واقعة سرقة سلاسل ألماس من الفنانة مايا شيحة شقيقة الفنانتين حلا وهنا شيحة من داخل مركز تجميل بأكتوبر، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة.

ورصدت الكاميرات عاملة بالمركز يبدو عليها علامات الارتباك، وعندما تم استجوابها اعترفت بارتكابها الجريمة، حيث قالت إنها تسلمت السلاسل الماسية من الفنانة لحين انتهائها من جلسة التجميل ثم أخفتها، وعندما عادت مايا شيحة للسؤال عن السلاسل لاستلامها، أنكرت العاملة استلامها منها، إلا أن الكاميرات كشفت أمرها وأرشدت عنها.

كانت مايا أبلغت شرطة النجدة باكتشافها اختفاء السلاسل الألماس والتي تقدر قيمتها بما يزيد على المليون جنيه، وانتقلت قوة أمنية وعملت على تفريغ كاميرات المراقبة في مكان الواقعة في محاولة للوصول إلى هوية المتهمين.