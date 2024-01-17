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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حل لغز سرقة سلاسل ألماس من مايا شيحة في مول بأكتوبر

صدى البلد

كشفت الاجهزة الامنية بالجيزة عن لغز سرقة سلاسل الماس من مايا شيحة شقيقة الفنانتين حلا وهنا شيحة من داخل مركز تجميل باكتوبر حيث تبين ان عاملة بالمركز وراء ارتكاب الواقعة. 

الشرطة تحفظت على كاميرات المراقبة وحددت هوية المشتبه فيها وأمكن ضبطها واصطحابها للقسم.

كانت ابلغت مايا، شرطة النجدة باكتشافها اختفاء السلاسل الألماس والتي تقدر قيمتها بما يزيد عن المليون جنيه، وانتقلت قوة أمنية وعملت على تفريغ كاميرات المراقبة في مكان الواقعة في محاولة للوصول إلى هوية المتهمين.

واتهمت «مايا»، في بلاغها، خبيرة تجميل وعاملة بسرقة 3 سلاسل، قائلة إنها تواجدها في صالون التجميل خلعت ما ترتديه من مشغولات وأعطتها للعاملين بالمركز تمهيدًا لإجراء جلسة تجميل واكتشفت بعودتها إلى بيتها أنها لم تأخذ السلاسل ولما عادت إلى المكان فوجئت بإنكار العاملين للواقعة وعلى إثر ذلك اتصلت بالنجدة.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغًا بتعرض ممثلة معتزلة للسرقة في مول شهير بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الشرطة إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن مقدمة البلاغ مايا شيحة شقيقة الفنانتين حلا وهنا شيحة، إذ أفادت باختفاء بعض مجوهراتها لدى تواجدها في صالون تجميل.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق. 

مايا شيحة مول باكتوبر سرقة سلاسل الماس مركز تجميل كاميرات المراقبة

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