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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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استشاري أمراض صدرية: ما يحدث في غزة يهدد المنطقة كلها بوباء جديد

غزة
غزة

قال الدكتور محمد حسن الطراونية، استشاري الأمراض الصدرية من الأردن، إن ما يحدث في قطاع غزة يهدد المنطقة كلها بوباء جديد، مؤكدا أن الأمن الوبائي يوازي الأمن الغذائي.

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إدخال 50 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج "صباح جديد" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن وضع مسمى افتراضي للوباء "إكس" هو أمر متوقع الحدوث في السنوات القادمة، ويجب أن يكون هناك خطة موضوعة ومدروسة للاستجابة السريعة في حال ظهرت أوبئة، ويجب أن نعلم أن هناك بعض المصطلحات الخاصة باحتمالية ظهور بعض الأوبئة مثل الارتفاع المفاجئ في أعداد الإصابات بأي مرض معين معروف أو غير معروف والذي يسمى "تفشي"، وإذا ظهرت في مساحة أكبر تسمى "عدوى"، وإذا انتشرت على رقعة أكبر قد تؤدي إلى "وباء"، وإذا انتشرت في بقاع العالم تسمى "جائحة".

وتابع: "لابد أن يكون لدينا تقييم للمخاطر التي قد تهدد المنطقة العربية من ظهور أوبئة ومن أهمها حرب غزة، حيث أن هناك انتشار كبير للأمراض التنفسية والأمراض الجلدية والجهاز الهضمي، ومن الإجراءات التي تقوم بها الدول احتواء هذه الأزمة حتى لا يتشكل وباء من هذه الحرب ينتشر في المنطقة برمتها".

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