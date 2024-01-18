فريق طلابي يطور ماكينة لجمع المخلفات البلاستيكية.. الدكتورة لمياء عبد الله توضح| فيديو

قالت الدكتورة لمياء عبد الله، أستاذ هندسة البيئة والمشرف على مشروع تطوير ماكينة لجمع المخلفات، إن المشروع من ضمن 16 مشروعا تم عرضها في الملتقى البيئي الـسادس، لمعهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا.

الفريق مكون من 4 أقسام هندسية مختلفة

وأضافت لمياء عبد الله، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن جميع المشاريع تحقق هدفين رئيسيين من أهداف التنمية المستدامة العالمية، وهما الأفعال التي يتم القيام بها لمواجهة التغيرات المناخية، والصناعة والابتكار.



وتابعت: “وفريق عمل مشروع ATM بلاستيك كان من 4 أقسام هندسية مختلفة، وعددهم 14 طالبا، والذي ينفذ هذه المشاريع ينفذها طلاب الفرقة الثانية”.