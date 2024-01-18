الشرطة اقتحمت الشقة وقبضت على جوزي.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو سيدة البحيرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن ادعاء سيدة بقيام رجال الشرطة بمديرية أمن البحيرة بالقبض على زوجها دون وجه حق وبعثرة محتويات الشقة.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 10 الجارى تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط زوج السيدة صاحبة مقطع الفيديو المشار إليه (عاطل - سبق إتهامه فى 3 قضايا "مخدرات - سلاح نارى - سلاح أبيض") وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – سلاح أبيض "مطواة" – مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض للدفاع عن نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه وأن جميع الإجراءات تمت فى إطار القانون .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط السيدة صاحبة مقطع الفيديو " زوجة المتهم" (ربة منزل – لها معلومات جنائية) لادعائها الكاذب، وبسؤالها أقرت بقيامها بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى بقصد إثارة الرأى العام لغل يد رجال الشرطة عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد زوجها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق .