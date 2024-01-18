عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الشرطة اقتحمت الشقة وقبضت على جوزي.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو سيدة البحيرة

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن ادعاء سيدة بقيام رجال الشرطة بمديرية أمن البحيرة بالقبض على زوجها دون وجه حق وبعثرة محتويات الشقة.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 10 الجارى تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط زوج السيدة صاحبة مقطع الفيديو المشار إليه (عاطل - سبق إتهامه فى 3 قضايا "مخدرات - سلاح نارى - سلاح أبيض") وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – سلاح أبيض "مطواة" – مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض للدفاع عن نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه وأن جميع الإجراءات تمت فى إطار القانون . 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط السيدة صاحبة مقطع الفيديو " زوجة المتهم" (ربة منزل – لها معلومات جنائية) لادعائها الكاذب، وبسؤالها أقرت بقيامها بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى بقصد إثارة الرأى العام لغل يد رجال الشرطة عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد زوجها. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق .

أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الامنية التواصل الإجتماعي فيس بوك السلاح الداخلية تكشف حقيقة النيابة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة وراء طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي.. ناقد فني: «ضرب نار» كلمة السر

تحالف دولي لمواجهة الدولار.. مصر والصين توجهان ضربة قاصمة للعملة الأمريكية |تفاصيل

بحبه جدا .. رد صادم من دينا عن حقيقة زواجها بـ أحمد الفيشاوي

كنز على بابا.. اكتشاف مناجم ذهب جديدة في مصر ستغير حياة المصريين| تفاصيل

الكيلو بـ 290 جنيها.. حقيقة ارتفاع أسعار اللحوم في الفترة المقبلة |تفاصيل

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام غانا

قريّب جدا .. مصطفى بكري يعلن نبأ سارًا على الهواء

عصابة الأجانب .. الداخلية تحبط محاولة جلب كمية من مخدر القات

ترشيحاتنا

أول جمعة في رجب 2024 بدأت.. ذكر واحد يحقق 100 أمنية للأحياء وهدايا للأموات

رسميا .. طلاق أمير طعيمة وزوجته جيني كمال

وادي اليرموك بريف درعا.. إسرائيل تقصف جنوب سوريا

الإدارية العليا تؤيد مجازاة موظف عمومي قصر بعمله

محلل سياسي: الرئيس السيسي طالب الإدارة الأمريكية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

البحرية البريطانية تعلن عن واقعة جديدة جنوب شرقي الشحر باليمن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الجاكيت لـ البوت.. إطلالة جديدة لـ ياسمين صبري بملابس فرو| شاهد

بالأحمر الجريء .. فرح الزاهد تثير الجدل بظهورها | شاهد

إطلالة بسيطة.. أسماء أبو اليزيد تتألق في شهر العسل| شاهد

شعر مبلل.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

فيديو

فيروس فتاك.. الصين تجري تجارب جديدة على الفئران

4 تغييرات بتشكيل منتخب مصر أمام غانا

سلاسل ألماس بمليون جنيه.. كشف لغز سرقة مايا شيحة داخل مركز تجميل

نوة الغطاس تضرب بعض محافظات مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ