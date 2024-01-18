الرئيس الأوكراني: يجب قطع الطريق أمام روسيا للتحايل على العقوبات

شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الحاجة إلى رد أكثر نشاطا على كل حالة تحايل فيها روسيا على العقوبات.

وقال زيلينسكي "إن عرقلة الطرق التي تلتف بها روسيا على العقوبات هو حرفيا عرقلة للإرهاب وأنا ممتن لجميع الشركاء الذين يفهمون ذلك ولكل شخص في العالم يساعدنا في هذا العمل"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأضاف أنه يتعين على جميع الممثلين الدبلوماسيين لأوكرانيا تكثيف جهودهم لضمان استجابة شركاء أوكرانيا بشكل أكثر نشاطًا لكل حالة من حالات التحايل الروسي على العقوبات.

وتابع: “هذا ليس مجرد سؤال مجرد - بل يتعلق بكيفية إنتاج دولة للأسلحة، بما في ذلك الصواريخ، حيث تحتوي جميع الصواريخ الروسية على العشرات من المكونات الحيوية المصنعة في الخارج، والعديد منها من قبل شركات من العالم الحر”.