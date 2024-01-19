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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة القليوبية تنظم قافلة طبية بقرية الصفرا بالخانكة

الدكتور حمودة الجزار
الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية عن إقامة القافلة الطبية المجانية بقرية الصفرا التابعة الخانكة، اليوم الجمعة وغدا السبت، بتوجيهات من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتحت إشراف الدكتور حمودة الجزار وكيل الوزارة.

وأكدت مديرية الصحة بالقليوبية أن القافلة تضم جميع التخصصات والكشف والعلاج والتحاليل والفحوصات بالمجان علي يد نخبة متميزة من الأطباء في جميع التخصصات، وتحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل العلاجية.

من جانبه أكد وكيل صحة القليوبية على استمرار تقديم الخدمات الطبية بالمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة بالقليوبية، موضحا أن المبادرة تقدم الخدمة عن طريق فرق ثابتة ومتحركة فى جميع أنحاء المحافظة، فى إطار اهتمام الدولة بصحة المواطن المصرى.

القليوبية مديرية الشئون الصحية القافلة الطبية المجانية قرية الصفرا الخانكة

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