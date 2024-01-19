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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

صحف الإمارات| الحوثيون يعلنون استهداف سفينة أمريكية في خليج عدن.. ونتنياهو يعمّق الخلاف مع واشنطن برفض الدولة الفلسطينية

الصحف الاماراتية
الصحف الاماراتية

باكستان تجري مراجعة للأمن القومي عقب توترات مع إيران

كوريا الشمالية تعلن اختبار نظام أسلحة نووية تحت الماء

الكونجرس الأمريكي يقر قانون إنفاق مؤقت لتجنب الإغلاق الحكومي

وزير الدفاع الأمريكي مطلوب للإدلاء بشهادته حول إخفاء دخوله المستشفى


تناولت صحف الاماراتية اليوم، الجمعة، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والاقليمية والدولية.


محليا، أفادت صحيفة البيان بأن خليفة شاهين المرر، وزير دولة، قد جدد تأكيد أولويات دولة الإمارات في شأن الوضع في قطاع غزة، في العمل على وقف إطلاق النار، وحفظ أرواح المدنيين وحمايتهم، وتوفير المساعدات الإغاثية والطبية للسكان بكميات كافية ومستمرة، وتفادي توسيع الصراع بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجاء ذلك خلال ترؤس المرر، وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري لحركة «عدم الانحياز» خلال الفترة من 17 إلى 18 يناير الجاري في العاصمة الأوغندية، كمبالا، تحضيراً للقمة التاسعة عشرة للحركة.

 

عربيا وإقليميا، ذكرت صحيفة الخليج أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اعترف مساء أمس، بأنه أبلغ الولايات المتحدة بمعارضته إقامة دولة فلسطينية في اطار أي سيناريو لما بعد الحرب، بخلاف الرغبة الأمريكية، كاشفاً عن انقسامات عميقة بين الحليفين المقربين. وقال في مؤتمر صحفي «في أي ترتيب مستقبلي تحتاج إسرائيل إلى السيطرة الأمنية على جميع الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن.

يجب أن يكون رئيس الوزراء قادراً على قول (لا) لأصدقائنا»، في إشارة إلى الولايات المتحدة، بينما واصلت القوات الإسرائيلية قصفها الجوي والمدفعي العنيف وغير المسبوق على مختلف أنحاء قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى، لترتفع بذلك حصيلة الضحايا إلى 24620 قتيلاً و 61830 مصاباً منذ بدء الحرب


قالت صحيفة البيان إن الحوثيون أعلنوا ليل الخميس الجمعة استهداف سفينة أمريكية في خليج عدن، رداً على الضربات الأمريكية البريطانية على مواقع عسكرية تابعة لهم.

وجاء في بيان نشرته حسابات تابعة للحوثيين على مواقع التواصل الاجتماعي "نفذت القوات البحرية عملية استهداف لسفينة (كيم رينجر) الأمريكية في خليج عدن وذلك بصواريخ بحرية مناسبة، وكانت الإصابة مباشرة".
وأكد الحوثيون أن هذه العملية تأتي "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا".

وبحسب موقع "مارين ترافيك" لرصد حركة الملاحة، فإن السفينة" كيم رينجر" هي ناقلة مواد كيميائية ترفع علم جزر مارشال.

وفي أقل من أسبوع، شنّ الجيش الأمريكي أربع مرات ضربات في اليمن على مواقع عسكرية للحوثيين، آخرها استهدف فجر "الخميس" صواريخ كانت معدّة لإطلاقها على خطوط الملاحة البحرية.

 

دوليا، أوضحت صحيفة الخليج اعلان وزير الإعلام الباكستاني مرتضى سولانجي لرويترز إن رئيس حكومة تصريف الأعمال أنوار الحق كاكار دعا كبار القادة المدنيين والعسكريين للمشاركة في اجتماع الجمعة لإجراء مراجعة للأمن القومي في ظل التوتر مع إيران.

وشنت باكستان ضربات على انفصاليين داخل إيران الخميس، بعد يومين من إعلان طهران أنها قصفت قواعد لجماعة أخرى داخل الأراضي الباكستانية.


قالت صحيفة البيان إن الكونجرس الأمريكي أقر "الخميس" مشروع قانون مؤقتا للتمويل، في عرض نادر للوحدة بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي، للإبقاء على عمل الوكالات الفدرالية لمدة ستة أسابيع أخرى وتجنب إغلاق حكومي معطّل.   ومع اقتراب الموعد النهائي الذي كان محددا عند منتصف ليل "الجمعة، السبت"، وافق مجلس النواب على الإبقاء على تسيير عمل الوكالات الفدرالية حتى الأول من مارس على الأقل.

وكان سبق لمجلس الشيوخ أن وافق الخميس على هذا الإجراء المالي الموقت وأحال النص على مجلس النواب. ويُفترض أن يسلك الإجراء الآن طريقه إلى مكتب الرئيس جو بايدن للمصادقة عليه.


كما ذكرت الصحيفة أن كوريا الشمالية أعلنت اليوم الجمعة أنها أجرت اختباراً على نظام أسلحة نووية تحت الماء قيد التطوير ردا على التدريبات البحرية المشتركة الأخيرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن وزارة الدفاع في البلاد قولها إنها أجرت تجربة مهمة لصاروخ "هايل23-5-" في البحر الشرقي، منددة بالتدريبات ووصفتها بأنها جنون المواجهة العسكرية "المتهورة".

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية في بيان: "يقترب وضع التصدي المعتمد على الأسلحة النووية تحت الماء لجيشنا من الاكتمال بشكل أكبر، وستستمر أنشطة الرد البحرية وتحت الماء المختلفة في ردع المناورات العسكرية العدائية لأساطيل الولايات المتحدة وحلفائها"، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.


وأشارت صحيفة الخليج إلى أن رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي طلب أمس الخميس من وزير الدفاع لويد أوستن الإدلاء بشهادته أمام اللجنة بشأن عدم الكشف في الوقت المناسب عن دخوله المستشفى في الآونة الأخيرة، حتى للرئيس جو بايدن.

وكان أوستن في المستشفى يتلقى العلاج من سرطان البروستاتا منذ بداية العام. وأثار عدم إبلاغه بايدن في الوقت المناسب بدخوله المستشفى انتقادات من المشرعين، وفوجئ البيت الأبيض بهذا النبأ.

وكتب النائب مايك روجرز في رسالة إلى أوستن أمس الخميس، "ينبغي أن يفهم الكونجرس ما حدث ويعرف من اتخذ القرارات لمنع الكشف عن مكان الوزير".


أشارت صحيفة الخليج إلى اعلان وزارة الدفاع الروسية عن صد هجمات بالطائرات المسيرة على موسكو ولينينغراد وبيلغورود، وإسقاط 91 مسيرة في جنوب وشرق أوكرانيا، كما أعلنت أن القوات الروسية استهدفت «مرتزقة فرنسيين» في أوكرانيا إلى جانب القضاء على أكثر من 860 عسكرياً أوكرانياً.

قضت القوات الروسية على أكثر من 860 عسكرياً أوكرانياً، وصدت 10 هجمات على محاور كوبيانسك في مقاطعة خاركيف، وكراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك، وجنوب دونيتسك. وعلى محور دونيتسك تم تحرير بلدة فيسيلويه، وتدمير أسلحة وعتاد عسكري وعربات قتالية ومدافع غربية على المحاور كافة،الى جانب تدمير 4 مستودعات للصواريخ والذخيرة، و117 وحدة مدفعية تابعة للقوات الأوكرانية في مواقع إطلاق النار. كما تم إسقاط صاروخين تكتيكيين سوفييتيين من نوع «توشكا يو» وقنبلة موجهة «جيه دام» أمريكية، و18 صاروخ «هيمارس» أمريكية و«فامبر» تشيكية، فضلًا عن إسقاط 91 مسيرة في لوغانسك ودونيتسك وخاركيف وخيرسون.

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