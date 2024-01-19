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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1512 مواطنا فى قافلة طبية مجانية بقليوب

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي عزبة شرف الدين بقليوب وتم الكشف خلالها علي 1512 مواطن مجانا ، من خلال وجود عيادات طبية  في مختلف التخصصات.


وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات  المختلفة (  الباطنة -  الأطفال - الجراحة  - النساء  - الأسنان - تنظيم أسرة- رمد) ، إلي جانب عيادة "اكشف واطمن" للكشف عن الدهون الثلاثية ونسبة الكوليستيرول في الدم وكذلك قياس السكر التراكمي.


كما شملت القافلة وجود معملي دم وطفيليات ، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

قليوب قافلة طبية مجانية القوافل الطبية العلاجية خدمة أهالي عزبة شرف الدين الكوليستيرول

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